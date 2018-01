Prefeito de Londres tem coisas mais importantes a fazer do que responder Trump, diz porta-voz

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, afirmou neste domingo, 4, que tem coisas mais importantes para fazer do que responder ao tweet do presidente norte-americano, Donaldo Trump, criticando suas declarações sobre o atentado realizado na noite deste sábado.

"O prefeito está ocupado. Tem coisas melhoreas para fazer do que responder a um tweet desinformado de Donald Trump, que saca deliberadamente do contexto suas declarações instando aos londrinos para não se alarmarem caso vejam mais policiais, incluídos os armados, nas ruas", declarou um porta-voz de Khan.

Na manhã seguinte ao ataque terrorista, o qual matou sete pessoas e deixou outras 48 feridas, na Ponte de Londres e no Borough Market, Trump publicou em sua conta oficial na rede social uma mensagem irônica sobre a fala do político britânico. "Pelo menos sete mortos e 48 feridos e o prefeito de Londres diz que 'não há razão para ficarmos alarmados!"

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de junho de 2017

O líder já havia se pronunciado acerca do combate ao terrorismo na noite do sábado, 3, momentos depois do atentado. Na mesma rede social, Trump citou seu controverso decreto para barrar a entrada de cidadãos de países com maioria islâmica, o "travel ban". "Precisamos ser inteligentes, vigilantes e duros. Nós precisamos que as cortes devolvam nossos direitos. Nós precisamos da proibição de entrada (de muçulmanos) como um nível a mais de segurança", colocou.

O presidente também ofereceu auxílio ao governo britânico após o atentado. "Qualquer coisa que os Estados Unidos possam fazer para ajudar Londres e o Reino Unido, nós estaremos lá. Estamos com vocês. Que Deus os abençoe", completou Trump.

We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de junho de 2017

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de junho de 2017

We must stop being politically correct and get down to the business of security for our people. If we don't get smart it will only get worse — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de junho de 2017

O líder também aproveitou para criticar quem é contra a política de armamento pessoal praticada pelo país. "Vocês já prestaram atenção que não estamos tendo um debate sobre armas agora? Isso é porque eles (os terroristas) usaram facas e uma van!"

Do you notice we are not having a gun debate right now? That's because they used knives and a truck! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de junho de 2017

/COM INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA AFP