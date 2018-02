Premiê britânico diz a partido dividido para se manter focado

Durante comício em Londres, o primeiro-ministro disse amilitantes de seu Partido Conservador de centro-direita para se concentrarem em vencer a próxima eleição nacional em 2015.

Cameron está sendo pressionado por parlamentares e integrantes de seu partido insatisfeitos com suas políticas. A economia está estagnada, rumo a uma possível terceira recessão em quatro anos, e a oposição do Partido Trabalhista tem uma vantagem de 10 pontos nas pesquisas de intenção de voto.

A ministra do Interior, Theresa May, provocou especulações da mídia de que estava mirando o cargo de Cameron, quando fez um discurso na semana passada que foi bem além de sua breve fala.

"Qualquer pessoa neste partido que está com qualquer dúvida sobre quem devemos combater, sobre o que devemos estar discutindo, onde nossas energias devem ser focada, eu lhes digo: nossa luta é contra os Trabalhistas", afirmou Cameron a membros do partido durante um comício no centro de Londres.

"Este é um bando de socialistas do Partido Trabalhista satisfeitos consigo mesmos que pensam que podem gastar melhor o seu dinheiro do que você, tomar decisões melhor do que você e dizer-lhes o que fazer, e nós não devemos nunca, nunca mais deixar que eles se aproximem do governo novamente."

Na metade de um mandato de cinco anos, muitos parlamentares conservadores estão ficando cada vez mais inquietos com medo de uma derrota na próxima eleição nacional. Além disso, demonstram cansaço em governar na coalizão junto com o partido menor Liberal Democrata, de centro-esquerda.