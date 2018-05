Premiê britânico diz que vai conter 'excessos' da City em 2012

"Enquanto uns poucos do topo conseguem recompensas que parecem nada ter a ver com os riscos que assumem ou com os seus esforços, muitos outros estão presos a benefícios, sem esperança ou responsabilidade", disse ele em uma mensagem de ano-novo.

"Portanto, nós vamos agir contra os excessos na City do mesmo modo que estamos reformando o sistema de bem-estar social para tornar o trabalho compensador e amparar as famílias".

Cameron disse que os Jogos Olímpicos de Londres e o Jubileu de Diamante da rainha Elizabeth, este ano, vão propiciar um "incentivo extraordinário" para restaurar o orgulho nas capacidades do país.

Mas o premiê britânico também afirmou que a população está preocupada com as perspectivas para o emprego e os preços no ano que começa.

"Percebo isso. Sei o quanto será difícil atravessar isso, mas também sei que conseguiremos", disse.

Ele declarou ainda que as medidas da coalizão de governo para cortar o déficit britânico vão garantir no curto prazo alguma proteção contra a "pior das tempestades da dívida afetando agora a zona do euro".

"Conseguimos segurança por ora, e por causa disso, temos de ser corajosos, confiantes e determinados sobre a construção do futuro", afirmou.

(Por Paul Sandle)