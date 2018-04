Premiê espanhol e adversário debatem sobre ETA e imigração O primeiro-ministro da Espanha, José Luis Rodríguez Zapatero, e o líder da oposição, Mariano Rajoy, acusaram-se mutuamente de contar mentiras para os eleitores sobre as políticas relativas à guerrilha ETA e à imigração. A troca de acusações aconteceu durante um acalorado debate transmitido pela TV, na noite de segunda-feira. Pesquisas realizadas por canais de televisão indicam que Zapatero, cujos aliados socialistas lideram as pesquisas de intenção de voto por cinco pontos percentuais para a eleição de 9 de março, venceu o primeiro debate ao vivo na TV dos últimos 15 anos entre um premiê e um líder da oposição. Os socialistas, atualmente no poder, comandaram um processo de paz envolvendo o ETA que ruiu quando duas pessoas foram mortas em um atentado a bomba ocorrido em um aeroporto de Madri, no final de 2006. O Partido Popular (PP), de Rajoy, acusou Zapatero de ser leniente demais com a guerrilha separatista do País Basco. "O senhor mentiu e enganou toda a população espanhola", afirmou no debate Rajoy, cujo partido argumenta que o premiê nunca deveria ter aberto a porta das negociações com o ETA. "Ao fazer isso (negociar com o ETA), o senhor agiu de modo frívolo, beneficiando os terroristas e prejudicando todos os demais dentre nós. Esse é o maior fracasso deste governo", disse. O grupo separatista ETA matou mais de 800 pessoas ao longo de sua campanha de décadas pela independência da região basca. Rajoy também tentou fazer da imigração, pela primeira vez, um assunto de destaque em uma disputa eleitoral travada na Espanha. O candidato defendeu a adoção de restrições sobre o uso do véu pelas mulheres muçulmanas e propôs um sistema de concessão de vistos que dificultaria o acesso de muçulmanos ao país. Zapatero respondeu que Rajoy estava sendo alarmista e gerando problemas com sua campanha. "Para mim, é imoral usar o terrorismo para questões políticas", disse o primeiro-ministro. O atual dirigente conquistou o poder em 2004, em parte por causa da indignação provocada pelo fato de o governo da época, então liderado pelo PP, ter culpado o ETA pelos atentados a bomba em trens de Madri que mataram 191 pessoas. As acusações do governo mostraram-se falsas quando a Al Qaeda assumiu a autoria dos ataques e, logo depois, militantes muçulmanos foram detidos, denunciados e condenados. Um segundo debate televisionado deve ocorrer na segunda-feira. (Reportagem adicional de Raquel Castillo)