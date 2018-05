Premiê grego confirma eleições antecipadas para 16 de setembro O primeiro-ministro da Grécia, Costas Karamanlis, confirmou na sexta-feira que o país terá eleições antecipadas em 16 de setembro, em uma tentativa de ganhar um novo mandato para levar adiante reformas econômicas e sociais. "Entreguei uma carta (ao presidente) solicitando a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições em 16 de setembro", disse Karamanlis em um pronunciamento público, antes de uma reunião com o presidente da Grécia. Karamanlis, que anunciou eleições seis meses antes do final de seu governo conservador, disse que precisa de um novo mandato para levar adiante uma série de reformas, incluindo mudanças constitucionais que poderiam impulsionar o crescimento econômico. Pesquisas de opinião recentes mostraram o partido de centro-direita de Karamanlis na frente dos socialistas por apenas um ou dois pontos percentuais.