Premiê italiano diz que voltará à vida acadêmica em 2013

"O mandato de governo temporário vai acabar logo e eu certamente terei tempo de completar o mandato de quatro anos como reitor desta universidade, para o qual fui eleito", disse Monti em uma cerimônia na Universidade Bocconi.

Economista respeitado, Monti foi indicado para chefiar o governo italiano em novembro, quando a intensidade das preocupações do mercado com a sustentabilidade da dívida pública do país, de 1,9 trilhão de euros, levou o primeiro-ministro Silvio Berlusconi a renunciar.

A crise enfraqueceu os partidos políticos italianos e alimenta especulações na mídia de que Monti possa permanecer na política depois da eleição geral de 2013. Ele vem negando repetidamente que tenha essa intenção.

Monti é há mais de uma década reitor da Bocconi, uma das mais prestigiadas universidades privadas do país. Ele deixou o posto ao se tornar primeiro-ministro, mas seu mandato na instituição só termina oficialmente em 2014.

