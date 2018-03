Premiê turco busca sinal verde do Parlamento para ação no Iraque O primeiro-ministro da Turquia pedirá ao Parlamento do país para autorizar uma incursão militar no norte do Iraque a fim de combater rebeldes curdos. Analistas dizem que uma grande operação turca na área da fronteira ainda é improvável, mas o governo do premiê Tayyip Erdogan buscará a aprovação para a medida depois de um feriado público que termina no domingo, afirmou nesta quinta-feira à Reuters um membro do partido governista. Os Estados Unidos temem que tal ação possa desestabilizar a área mais pacífica do Iraque e possivelmente outras partes da região. Erdogan, no entanto, enfrenta pressão cada vez maior para agir depois que Washington decidiu, na véspera, classificar a morte de armênios por turcos otomanos em 1915 como genocídio. O Comitê de Assuntos Externos da Câmara dos Deputados dos EUA aprovou uma resolução que vê as mortes como genocídio, uma acusação que a Turquia veemente nega.