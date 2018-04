Premiê turco nega que haja sanções contra o norte do Iraque O primeiro-ministro turco, Tayyip Erdogan, disse nesta quinta-feira que as sanções econômicas decididas contra grupos que apóiam rebeldes curdos ainda não entraram em vigor, assim como uma suposta interdição do espaço aéreo turco a vôos com destino ao norte do Iraque. A Turquia concentrou cerca de 100 mil soldados ao longo da fronteira com o Iraque, além de tanques, canhões e aviões, preparando uma possível incursão militar de grande escala no norte do Iraque, algo que segundo Washington pode desestabilizar toda a região. Na quarta-feira, o gabinete turco aprovou sanções econômicas não-especificadas contra grupos tidos como apoiadores da guerrilha separatista curda PKK. O maior alvo dessas sanções supostamente seria o governo autônomo curdo do norte do Iraque, comandado por Masoud Barzani. A emissora NTV havia dito na quinta-feira que essas sanções incluiriam uma proibição de vôos entre a Turquia e o norte do Iraque. "Ouvi de vocês que o espaço aéreo foi fechado. Não há tal decisão", disse Erdogan a jornalistas. Questionado sobre a implementação das sanções, ele disse: "No momento não." Ancara acusa Barzani de fornecer abrigo e apoio aos militantes do proscrito Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que usa o norte do Iraque como base para atacar as forças de segurança no sudeste da Turquia. Diplomatas dizem que a Turquia pode refrear grandes ações militares e as sanções por enquanto, à espera da visita da secretária norte-americana de Estado, Condoleezza Rice, na sexta-feira, e das conversas de Erdogan com o presidente George W. Bush na segunda-feira em Washington. A Turquia, que pertence à Otan, sabe que as sanções poderiam acabar prejudicando tanto a sua própria economia quanto a do norte iraquiano. Jornais turcos dizem que, além da proibição de vôos, poderia haver restrições ao trânsito no movimentado posto de fronteira de Habur, suspensão parcial do fornecimento de eletricidade e cimento ao norte do Iraque e medidas contra empresas de Barzani que operam na Turquia. Na terça-feira, companhias aéreas disseram à Reuters que a autoridade turca de aviação civil negou à empresa de charter Tarhan Tower, de Istambul, autorização para realizar dois de seus três vôos semanais para Arbil, a capital curda do norte do Iraque. A Turquia culpa o PKK pela morte de quase 40 mil pessoas desde que o grupo lançou sua campanha armada pela independência da sua região, no sudeste turco, em 1984. EUA, União Européia e a Turquia consideram o PKK um grupo terrorista.