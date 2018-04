Presidente da França tem menor índice de aprovação de seu governo

PARIS - Apenas cerca de um terço dos franceses está satisfeito com o presidente do país, François Hollande, mostrou uma pesquisa nesta quinta-feira, 25. É o menor índice de aprovação até o momento para o seu governo socialista, que luta para combater o desemprego.

A pesquisa OpinionWay, feita para o jornal Le Figaro, revelou que 36 por cento dos entrevistados estavam satisfeitos com Hollande, contra 64 por cento que disseram estar descontentes com o seu trabalho desde a eleição em maio. A aprovação de Hollande vem caindo firmemente, na medida em que a população fica cada vez mais preocupada com a piora da economia.

No início deste mês, a confiança em Hollande caiu para 41 por cento, ante 50 por cento em setembro, revelou outra pesquisa. Após a sua eleição, o índice chegou a 55 por cento.

O desemprego e a política fiscal são as duas maiores queixas, segundo a pesquisa, e 47 por cento dos entrevistados disseram acreditar que a situação na França piorou nos últimos seis meses. A fim de cumprir as metas do déficit público, o governo de Hollande espera cortar 30 bilhões de euros do orçamento do ano que vem, mirando principalmente empresas e ricos com o aumento de impostos.

Mas o país, que tem um dos mais altos encargos trabalhistas do mundo para financiar o seu estado de bem-estar social, precisa simultaneamente aumentar a sua competitividade. A pesquisa ouviu 1.002 pessoas entre 24 e 25 de outubro.