Presidente da Itália pede a Bersani para avaliar se pode formar governo

ROMA - O presidente da Itália, Giorgio Napolitano, pediu nesta sexta-feira, 22, ao líder de centro-esquerda Pier Luigi Bersani para verificar se ele tem apoio suficiente para formar um governo, e para responder o quanto antes ao chefe de Estado.

Uma vez que a centro-esquerda obteve a maioria dos assentos no Parlamento na eleição do mês passado, Napolitano disse que pediu a Bersani "para verificar se ele tem uma maioria segura para obter um voto de confiança em ambas as Casas do Parlamento".

Bersani disse que tentaria formar um governo voltado para reformas "com o maior equilíbrio e determinação possíveis".

A eleição não resultou em nenhum grupo com maioria no Parlamento capaz de formar um governo sozinho. O bloco de Bersani controla a Câmara dos Deputados, mas não tem maioria no Senado, e ambas as Casas têm os mesmos poderes legislativos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Acredita-se que Bersani tem apenas pequenas chances de conseguir um acordo com os outros partidos para conquistar apoio no Senado.