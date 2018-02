Presidente da Rússia vai visitar Alemanha em junho O presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, disse nesta quarta-feira que viajará para a Alemanha em junho, realizando sua primeira visita oficial a um país europeu após ter tomado posse. "Em vista da natureza especial das relações mantidas entre nossos países, farei minha primeira visita européia à Alemanha, em junho", disse Medvedev, antes de encontrar-se com o ministro alemão das Relações Exteriores, Frank-Walter Steinmeier. A Alemanha é de longe o maior parceiro comercial da Rússia, tendo registrado um recorde de 52,8 bilhões de dólares em transações bilaterais em 2007. Empresas alemãs colocaram 3,4 bilhões de dólares na economia russa no ano passado, e possuem grandes investimentos no setor energético do país. Medvedev pretende viajar até a China na próxima semana. (Reportagem de Oleg Shchedrov)