Presidente interino divulgará data de nova eleição da Polônia nesta quarta

VARSÓRIA - O presidente do Parlamento e chefe de estado interino da Polônia, Bronislaw Komorowski, anunciará nesta quarta-feira, 14, a data das eleições presidenciais antecipadas após a morte do presidente Lech Kaczynski. O pleito deve acontecer dentro de um prazo máximo de 60 dias a partir do anúncio.

O liberal Komorowski assumiu provisoriamente a chefia do estado após a morte do presidente Lech Kaczynski e outras 95 pessoas que lhe acompanhavam na comitiva que viajava no avião que se acidentou quando se dirigia à localidade de Katyn.

Bronislaw Komorowski, candidato da Plataforma Cidadã para as eleições presidenciais, por enquanto é o único candidato, já que o acidente de Smolensk matou dois de seus dois rivais: o presidente Lech Kaczynski e o socialista Jerzy Szmajdzinski, vice-presidente do Parlamento.

Nesta segunda, Komorowski começou a designar alguns dos substitutos dos altos funcionários falecidos na tragédia aérea, na qual a Polônia perdeu, além de seu presidente, três senadores, quinze deputados, o governador do Banco Nacional, o Defensor público e chefes do Exército.

Primeira-dama

O corpo da primeira dama Maria Kaczynski chegou nesta terça-feira na Polônia para ser velado junto com seu marido. Centenas de pessoas recepcionaram a chegada do caixão, entre elas sua filha e o irmão gêmeo de Kaczynski, Jaroslaw. O velório do casal deve começar ainda nesta terça na capital Varsóvia.