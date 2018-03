Presidente polonês diz que tratado de Lisboa não faz sentido

O presidente polonês, Lech Kaczynski, afirmou que o Tratado de Lisboa já "não faz sentido" depois do "não" irlandês, em entrevista publicada nesta terça-feira, 1, pelo jornal polonês Dziennik. Veja também: À frente da UE, Nicolas Sarkozy quer 'proteger' os europeus "Atualmente, o Tratado não faz sentido. É difícil dizer como tudo terminará", afirmou o governante polonês, segundo assinala a versão digital do periódico. O Parlamento polonês (Sejm) ratificou em 1º de abril o texto com os votos da legenda dos gêmeos Kaczynski, Lei e Justiça (PiS), e a oposição de uma minoria de deputados de extrema-direita. No entanto, o tratado está pendente da assinatura do chefe de Estado, necessária para sua ratificação definitiva. "Não me parece séria a afirmação de que não há União Européia (UE) se não houver Tratado", ressaltou Kaczynski. A publicação da entrevista coincide com o início da Presidência francesa da UE, na qual o presidente francês, Nicolas Sarkozy, se propõe impulsionar o acordo europeu. O Tratado de Lisboa foi assinado na capital portuguesa em dezembro do ano passado e foi elaborado para substituir o projeto de Constituição Européia, que foi rejeitada pelos eleitores da França e Holanda em 2005.