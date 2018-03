Presidente russo culpa EUA por crise financeira global O presidente russo, Dmitry Medvedev, disse neste sábado que as políticas "agressivas" dos Estados Unidos provocaram a crise financeira mundial e acrescentou que a pujança da economia da Rússia poderia ser parte da solução para os problemas. "O fracasso das maiores companhias financeiras do mundo de avaliar adequadamente os riscos, junto com as agressivas políticas financeiras da maior economia mundial, tem causado mais perdas corporativas", afirmou o presidente em um evento para investidores internacionais. "Grande parte das pessoas no planeta tem se tornado pobres", avaliou. Segundo ele, os investimentos das empresas russas no exterior, a promoção de Moscou como um grande centro financeiro e o uso do rublo como uma moeda de reservas seriam parte da solução para crise. O presidente afirmou ainda que a Rússia, em seu décimo ano de crescimento econômico, impulsionada pelos preços do petróleo do gás, encontra-se em posição de ajudar no combate à crise. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Carlos Gutierrez, que falou pouco depois de Medvedev, refutou as críticas. Ele disse que os Estados Unidos nunca basearam suas políticas no "egoísmo econômico" e que o país crê no livre comércio.