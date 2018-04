Presidente russo diz que tratado contra arma nuclear avança--RIA

"As negociações continuam, elas não são fáceis, mas no geral nós concordamos com os norte-americanos em muitas posições", afirmou Medvedev segundo a RIA, durante um encontro de líderes partidários da Rússia.

O Tratado para Redução de Armas Estratégicas (Start na sigla em inglês), de 1991, expirou em 5 de dezembro e as negociações entre Washington e Moscou para um novo acordo continuam.

O novo tratado é parte de um esforço para reiniciar as relações dos EUA-Rússia e ambos os lados prometeram cumprir os termos do tratado antigo até que uma nova versão possa ser concluída.

Entre as questões que rondam o tratado estão os números de armas permitidas e procedimentos de verificação, ambas as quais precisam de discussão detalhada.

"Demos um passo sério adiante e uma extensão considerável de nossas posições foram concordadas", afirmou Medvedev segundo a RIA.

A agência russa Interfax também citou Medvedev afirmando que futuro tratado precisa ser ratificado simultaneamente pelos dois lados.