Presidente sérvio é reeleito com margem apertada de votos

O presidente da Sérvia, Boris Tadic, foi reeleito neste domingo após uma disputa com o nacionalista Tomislav Nikolic, resultado que vai determinar o futuro das relações do país com a União Européia. A comissão eleitoral afirmou que foi uma vitória apertada de Tadic, pró-Ocidente, com vantagem projetada de 51 por cento. A eleição foi vista como um referendo sobre como a Sérvia deveria realizar um acordo como Ocidente, após a iminente perda da província separatista de Kosovo. Tadic afirmou que a integração com a União Européia deve continuar sendo a principal prioridade do país. Nikolic, ao contrário, defende que a Sérvia se volte para a Rússia. "Tadic venceu, meus parabéns", afirmou Nikolic na sede de seu partido. "Eu gostaria de pedir a todos que fiquem calmos."