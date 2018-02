Presidente turco toma posse e aponta chanceler para cargo de primeiro-ministro O presidente turco, Tayyip Erdogan, nomeou nesta quinta-feira Ahmed Davutoglu, que está deixando o cargo de ministro das Relações Exteriores, para o posto de primeiro-ministro, de acordo com informação publicada no diário oficial do país, momentos depois de Erdogan ter tomado posse como 12º chefe de Estado da Turquia.