Primeira-ministra da Ucrânia ameaça romper com presidente A crise política na Ucrânia aprofundou-se na quarta-feira quando a premiê Yulia Tymoshenko, ameaçou romper sua aliança com o presidente Viktor Yushchenko, acusando-o de minar o governo dela. Os dois aliados da revolução "Laranja", responsável por colocar Yushchenko no poder, desentendem-se desde que Tymoshenko se tornou primeira-ministra pela segunda vez, em dezembro passado. Mas os conflitos ganharam uma nova dimensão na terça-feira, quando simpatizantes da dirigente obrigaram Yushchenko a desistir de seu tradicional discurso anual no Parlamento. Essa foi a segunda vez que o presidente tentou, sem sucesso, realizar o pronunciamento neste ano. A economia do país, que enfrenta uma taxa de inflação cada vez maior e uma queda nos índices de crescimento, transformou-se em um dos terrenos de batalha entre Yushchenko, ex-presidente do banco central do país, e Tymoshenko, uma ex-empresária do setor de gás hoje defensora de causas sociais. "Se a situação não melhorar no país, a primeira-ministra não poderá ser aliada e parceira do presidente", afirmou Tymoshenko em um comunicado. "Humilhar seu próprio país e praticamente destruir na economia tudo o que estamos criando --isso não é uma forma adequada de lutar pela próxima eleição presidencial", disse a primeira-ministra. O governo, empossado em dezembro, foi acusado por instituições financeiras e analistas de realizar gastos "populistas" supostamente responsáveis por fazer com que a inflação anual chegasse a um recorde de 30 por cento em abril.