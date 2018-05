Primeira vez de casal alemão é interrompida por incêndio Dois adolescentes alemães que faziam sexo pela primeira vez foram interrompidos por um incêndio devido a velas na cama da garota no sótão, forçando os dois a fugir pelados da casa dos pais dela, informou um jornal nesta sexta-feira. A garota queria criar uma atmosfera romântica para a ocasião. Mas, quando o quarto foi repentinamente tomado pelo fogo, eles fugiram desesperados. O casal, ambos de 18 anos, foi fotografado sem roupa pelo jornal alemão Bild entre os destroços do sótão. Um ursinho de pelúcia chamuscado sobreviveu, mas o fogo destruiu todo o andar superior da casa, causando um prejuízo no valor de 100 mil euros.