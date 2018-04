Primeiro avião da Geórgia pousa em Moscou desde a guerra

A companhia aérea planeja voar para Moscou entre 8 e 10 de janeiro sob um acordo com a Rússia para o período festivo, aumentando as esperanças para a total retomada de voos regulares entre os vizinhos ex-soviéticos.

"A Georgian Airways está pronta para reiniciar voos regulares, mas estamos aguardando a Rússia", disse a porta-voz da empresa a jornalistas, Nino Giorgobian, no aeroporto de Tbilisi antes de o voo A9-1930 decolar com 84 passageiros a bordo.

Passageiros sorridentes, a maioria da Geórgia, foram recebidos por familiares e amigos no aeroporto Domodedovo, em Moscou.

"Espero que esse voo não seja o último", disse o georgiano Zurab Ardanakhishvili.

Não havia sinais, porém, de Tbilisi e Moscou restaurarem as relações diplomáticas, cortadas pela Geórgia em agosto de 2008 após a decisão do Kremlin de reconhecer duas regiões separatistas georgianas da Ossétia do Sul e da Abkházia como Estados independentes.

O reconhecimento provocou cinco dias de guerra.

(Reportagem de Anatoly Titkin e Ekaterine Javakhishvili)