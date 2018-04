Primeiro-ministro de Montenegro confirma 6º mandato

O novo Governo de Montenegro, liderado por Milo Djukanovic em seu sexto mandato como primeiro-ministro, recebeu nesta quarta-feira, 10, o apoio da maioria do Parlamento local.

Diante dos deputados, Djukanovic estabeleceu como principal tarefa de seu novo Gabinete completar as reformas e condições necessárias para a plena integração de Montenegro na União Europeia (UE) e na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), além de superar os desafios da crise econômica global.

O novo Governo terá três vice-presidentes e 17 ministros.

A coalizão de Djukanovic, liderada por seu Partido Democrático dos Socialistas (DPS), obteve a maioria absoluta nas eleições parlamentares de março passado e conta com 48 das 81 vagas no Parlamento nacional.

Djukanovic é o líder indiscutível de Montenegro nas últimas duas décadas e o "pai" da independência do país, obtida em 2006.