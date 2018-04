Príncipe Charles visitará o Brasil em março

O Reino Unido anunciou nesta sexta-feira, 13, que o príncipe Charles e sua mulher, Camilla Parker Bowles, visitarão o Brasil entre os dias 11 a 15 de março. Segundo a chancelaria, o Príncipe de Gales e a Duquesa da Cornuália passarão pelas cidades de Brasília, Rio de Janeiro, Manaus e Santarém durante os quatro dias que passarão no país. Eles ainda devem seguir para o Chile e o Equador durante o giro pela região. Esta é quarta visita de Charles ao país, que já esteve no Brasil em 2002, 1991 e 1978. O foco da visita é a questão das mudanças climáticas e a sustentabilidade. O sucessor na linha do trono britânico deve promover uma reunião de líderes empresariais brasileiros e britânicos. Em nota, o embaixador Britânico no Brasil, Alan Charlton, afirmou que "as mudanças climáticas são uma das mais altas prioridades do Governo britânico e constituem parte central de nossa política externa. O Reino Unido e o Brasil são considerados parceiros naturais em questões relacionadas ao clima. Compartilhamos os mesmos valores e trabalhamos em conjunto no combate a esse problema global. A visita do Príncipe ajudará a fortalecer ainda mais essa parceria".