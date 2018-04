Príncipe Harry deixa o Afeganistão após cobertura da mídia O príncipe Harry, da Grã-Bretanha, foi retirado na sexta-feira do Afeganistão, depois de vir a público a notícia de que ele passou as últimas dez semanas na frente de combate, segundo fontes britânicas de defesa. Harry, 23 anos, que é neto da rainha Elizabeth 2a e terceiro na linhagem sucessória, deveria passar quatro meses no Afeganistão, mas a missão foi abreviada devido a preocupações com a segurança dele e de seus colegas de armas. O príncipe estava no Afeganistão desde dezembro. Por razões de segurança dele, e atendendo a um acordo firmado com o Ministério da Defesa, a mídia britânica não noticiou o fato. O acordo foi abandonado depois que sites da Austrália, da Alemanha e dos EUA quebraram o embargo, na quinta-feira. "Depois de uma detalhada avaliação dos riscos por parte da cadeia operacional de comando, foi tomada a decisão de retirar o príncipe Harry do Afeganistão imediatamente", disse nota do ministério. "Esta decisão foi tomada primariamente com base no fato de que a cobertura mundial da mídia ao príncipe Harry no Afeganistão poderia afetar a segurança daqueles que foram enviados para lá, bem como riscos para ele como soldado individualmente."