Príncipe holandês está em estado grave após avalanche

O príncipe holandês estava em estado crítico, porém estável, em uma unidade de terapia intensiva no Hospital Universitário de Innsbruck, afirmou o governo holandês.

"Depois do chamado de emergência, equipes de resgate foram para o local com helicópteros. Ele pôde ser localizado imediatamente e liberado", disse uma autoridade da polícia na estação de esqui de Lech, na província de Vorarlberg, oeste do país.

A região, como outras partes da Áustria, tem sofrido pesadas nevascas nas últimas semanas e muitas partes do país receberam alertas de risco de avalanche.

A polícia e a embaixada holandesa na Áustria não forneceram maiores detalhes. A família real da Holanda costuma passar as férias de inverno em Lech.

Johan Friso, de 43 anos, é o filho do meio da rainha Beatriz. Seu irmão mais velho é o príncipe herdeiro Willem-Alexander e seu irmão mais novo é o príncipe Constantijn.

(Por Michael Shields e Gilbert Kreijger)