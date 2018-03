Príncipe William anunciará noivado no Natal, diz jornal

O príncipe William, segundo na linha de sucessão à Coroa britânica, ficará noivo de Kate Middleton no Natal deste ano, afirma a edição desta segunda-feira, 23, do jornal britânico Daily Express. Segundo o tablóide, o anúncio do casamento pode ser iminente, depois que a namorada do príncipe participou de vários eventos reservados geralmente à Família Real. Tudo parece indicar, acrescenta o Daily Express, que o casamento será no próximo ano, mas dependerá do calendário da realeza. William ficará noivo de Kate após completar seus cursos na carreira militar, como parte de sua preparação como futuro comandante das Forças Armadas britânicas. O filho do príncipe Charles e da princesa Diana acaba de completar 26 anos e serve atualmente na Marinha britânica, após passar pelo Exército e pela Real Força Aérea (RAF). Segundo o Daily Express, William e Kate poderiam se casar na catedral de Saint Paul ou na Abadia de Westminster, em Londres.