Príncipe William comemora aniversário de forma discreta

O príncipe William, segundo na linha de sucessão ao trono britânico, completa 26 anos neste sábado, 21, e comemorará a data de forma discreta. William, filho do príncipe Charles e da princesa Diana, reforçou seu papel na vida pública do Reino Unido durante o último ano, participando de vários compromissos oficiais e avançando em sua carreira militar - o que é considerado como parte de sua preparação para ser rei. Após se formar em abril como piloto da Royal Air Force (RAF, força aérea britânica), William agora está na Marinha do Reino Unido, o que o levou a passar um dia desta semana dentro de um submarino nuclear durante manobras militares. Nos últimos 12 meses, o príncipe também esteve muito ocupado tentando se reconciliar com a namorada, Kate Middleton, de 26 anos, após o rompimento temporário do relacionamento. A jovem foi à formatura de William em abril, em seu primeiro ato oficial em mais de dois anos, dando a entender que o casal consolidou a relação.