Príncipe William vai se juntar às forças especiais militares O príncipe britânico William vai passar um tempo com as forças especiais militares de seu país, informou a residência oficial do príncipe, nesta quinta-feira. O segundo na linha de sucessão ao trono vai visitar em outubro as forças especiais do Reino Unido -- o Serviço Aéreo Especial e o Serviço Especial da Marinha. Mas seu papel não será operacional. O príncipe também vai passar por um período no Ministério da Defesa e nas Tropas Aéreas do Exército, aprendendo táticas e técnicas de helicóptero. A tarefa vai marcar o fim de seu processo de familiarização com as Forças Armadas por este ano. Ele começou como oficial no Regimento Doméstico de Cavalaria. Depois, ele passou quatro meses com a Força Aérea Real (RAF), no qual ganhou condecoração. O tempo que passou com a RAF foi conturbado, após o Ministério da Defesa ter recebido críticas por permitir ao príncipe pilotar helicópteros militares na festa de despedida de solteiro de seu primo e para levar a namorada, Kate Middleton, à casa de sua família. Mais recentemente, ele passou dois meses com a Marinha Real, fazendo parte das operações antinarcóticos no Caribe. Um porta-voz da Clarence House, residência oficial de William, o irmão Harry, e o pai, Charles, disse: "assim como as últimas visitas do príncipe, um dos objetivos é destacar a importância e a dificuldade do trabalho desempenhado por homens e mulheres nas Forças Armadas". (Reportagem de Avril Ormsby)