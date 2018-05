Príncipes lerão mensagens em missa para Diana

Os príncipes Harry e William lerão mensagens na missa que marcará o décimo aniversário de morte da mãe deles, a princesa de Gales, Diana, nesta sexta-feira. A irmã da princesa, Sarah McCorquodale, também deve ler um texto na cerimônia, que deve contar com mais de 500 convidados, entre eles, a rainha Elizabeth 2ª, o príncipe Charles e outros membros da família real, além de celebridades com o cantor Elton John e o primeiro-ministro do país, Gordon Brown, e o seu antecessor, Tony Blair. O evento deve durar uma hora e foi marcado para o meio dia de sexta-feira (8h, em Brasília) na Capela da Guarda, no Quartel Wellington, em Londres. Embora a missa vá ser rezada pelo reverendo Patrick Irwin, o líder da igreja anglicana, o arcebispo de Canterbury, Rowan Williams, também escreveu dois sermões para celebrar a ocasião. Ambos falam da "vulnerabilidade" e da "morte trágica e prematura" da princesa, além da "esperança e alegria" que ela deu a muitas pessoas. Uma porta-voz da igreja anglicana disse esperar que as mensagens de Williams sejam lidas também em outras paróquias que decidirem marcar os dez anos da morte de Diana. Os príncipes William e Harry participaram ativamente da organização da cerimônia, ao lado do irmão de Diana, Charles Spencer, e das irmãs McCorquodale e Jane Fellowes. O repertório musical também deve refletir o gosto da falecida princesa, com peças clássicas de Rachmaninov e Mozart, além de hinos religiosos, entre eles, o predileto de Diana, "I vow to thee, my country". Além da família real e de cerca de cem outros parentes de Diana, foram convidados todos os pagens e damas de honra que participaram do casamento de Charles e Diana em 1981. Além deles, mais de cem representantes de organizações beneficentes com as quais a princesa colaborou estão na lista de convidados. Entre as celebridades estão o cantor Cliff Richard, o estilista Mario Testino e o documentarista David Attenborough. Camilla Parker-Bowles, a atual mulher do ex-marido de Diana, o príncipe Charles, decidiu não comparecer à cerimônia para evitar polêmica. Camilla é vista por muitos na Grã-Bretanha como pivô da separação de Charles e Diana. Ela afirmou temer que a sua presença "possa desviar a atenção do propósito da ocasião." De acordo com Ingrid Seward, editora da revista Majesty, a Rainha Elizabeth 2ª teria aprovado a decisão da duquesa da Cornualha. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.