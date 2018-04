Problema técnico para trem bala sob o canal da Mancha

Um trem de passageiros da linha Eurostar, que fazia o trajeto Bruxelas-Londres, ficou preso na quinta-feira no túnel sob o canal da Mancha por causa de "problemas de tração", disseram as empresas Eurotunnel e Eurostar. O serviço já foi reestabelecido.

A Eurotunnel, que opera o túnel sob o canal da Mancha, disse que a composição, com um número desconhecido de passageiros, ficou parada por cerca de uma hora. A empresa disse ter enviado uma unidade de resgate ao local.

Um porta-voz da Eurotunnel disse que todos os serviços Eurostar foram suspensos por precaução, mas que o serviço de transporte de carros e caminhões, também por via férrea, foi mantido.

"Não sabemos as razões por trás do defeito, é cedo demais para dizer se foi pelas mesmas razões dos dias 18 e 19 de dezembro", disse ele, referindo-se à paralisação de três dias do serviço Eurostar, no mês passado, por causa da neve fina que afetava sistemas elétricos dos trens.

O porta-voz disse que o novo incidente "está interrompendo o tráfego, embora o túnel ainda esteja aberto". "Suspendemos os serviços Eurostar no túnel até que resolvamos isso."

Com informações da Reuters e da Efe