Promotores apontam falha de capitão e de executivos em naufrágio

O capitão Francesco Schettino está sendo acusado de provocar o acidente por aproximar demais o navio da ilha de Giglio, onde colidiu com uma rocha que rasgou o seu casco, causando uma inundação da casa das máquinas.

Ele está sendo formalmente investigado sob as acusações de homicídio e de negligência, por ter abandonado o navio antes que fosse concluída a retirada de todos os seus 4.200 ocupantes.

Na quinta-feira, os promotores acrescentaram duas novas acusações a Schettino, por ter abandonado passageiros incapacitados e deixado de prestar informações às autoridades marítimas.

As autoridades confirmaram que os exames toxicológicos feitos no comandante deram resultado negativo.

O imediato Ciro Ambrosio e sete outros oficiais do navio e executivos da empresa Costa Cruzeiros também estão sendo investigados.

As audiências de instrução do processo, incluindo uma investigação da "caixa-preta" do navio, estão previstas para começarem em 3 de março.

Oito novos corpos foram encontrados dentro do navio submerso na quarta-feira, e ainda há sete desaparecidos.

Schettino é acusado de ter levado o navio até perto demais da ilha para saudar seus moradores, mas os promotores apontaram vários outros erros.

Em documentos apresentados na quarta-feira para informar Schettino sobre a investigação, os promotores afirmaram que o capitão desacelerou a embarcação enquanto jantava, e depois aumentou a velocidade para 16 nós para recuperar o tempo, apesar de estar em águas rasas demais.

Eles disseram também que suas cartas náuticas eram inadequadas, pois não revelavam detalhes como a rocha que atingiu o casco, e que havia gente demais na ponte de comando na hora do acidente, incluindo Domnica Cermotan, amiga de Schettino. Isso, segundo os promotores "gerou confusão e distração para o capitão".

O documento afirma ainda que o capitão deixou de realizar as manobras adequadas para evitar a colisão, não ativou os procedimentos para vedar o navio, demorou demais para acionar o alarme geral e ordenar a evacuação, e eximiu-se de orientar a tripulação durante a operação.

Já a unidade de crise da Costa Cruzeiros foi acusada de manter-se "culposamente alheia à real situação a bordo" e de não verificar adequadamente as informações passadas por Schettino.

Essa unidade, segundo o relatório, se ateve a "aspectos burocráticos (...) e às perspectivas futuras de reparo do navio".

Além da investigação oficial, a Costa e a sua empresa controladora, a Carnival Corp., estão sujeitas a várias ações cíveis de sobreviventes e parentes das vítimas.