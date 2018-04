Promotores querem Berlusconi julgado por evasão fiscal em Roma

ROMA - Promotores pediram a um tribunal de Roma que julgasse Silvio Berlusconi e seu filho por evasão fiscal, disseram fontes judiciais nesta quinta-feira, 16, parte de uma investigação ampla sobre a Mediaset, o grupo de mídia de propriedade do ex-primeiro-ministro italiano.

Os promotores disseram que a Mediaset, onde o filho de Berlusconi, Pier Silvio, é vice-presidente, violou leis tributárias quando comprou os direitos para filmes de Hollywood e series de televisão. Berlusconi e seu filho faziam parte de um esquema para fraudar as autoridades fiscais em 10 milhões de euros (US$ 13,07 milhões), inflacionando as faturas entre 2004 e 2005, disseram os promotores. Uma porta-voz da Mediaset não comentou o caso.

Os promotores também querem levar outras dez pessoas a julgamento, incluindo o diretor antigo e o atual da Mediaset.

Berlusconi, que renunciou ao cargo de primeiro-ministro em novembro passado, já está enfrentando uma série de casos legais, incluindo o que envolve um suborno de um advogado e o escândalo Rubygate, no qual é acusado de pagar para ter sexo com uma prostituta menor de idade. Ele nega todas as acusações.