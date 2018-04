Protestos contra cortes na educação reúnem milhares na Espanha

VALÊNCIA - Milhares de pessoas protestaram em Valência contra os cortes orçamentários na educação pública e a repressão policial a manifestações estudantis anteriores.

Estudantes, pais e professores saíram em passeata pelo centro de Valência, na terça-feira, diante de uma escassa presença policial, um dia depois de 25 pessoas serem detidas em violentas e polêmicas operações das forças de segurança.

"Espero que todos procuremos que as águas voltem ao seu leito", disse ao Parlamento o ministro do Interior, Jorge Fernández Díaz, pedindo "moderação e prudência" dos envolvidos.

A difícil situação econômica das comunidades autônomas (Estados) da Espanha, responsáveis por serviços públicos como saúde e educação, as obrigam a realizar cortes orçamentários, atendendo às exigências do governo central espanhol para a redução do déficit.

A Comunidade Valenciana, uma das mais endividadas da Espanha, já realizou cortes em itens como a educação. Há algumas semanas, apareceram na internet imagens de uma escola de Alicante onde os alunos assistiam às aulas enrolados em cobertores, aparentemente porque a calefação havia sido interrompida.

Nos últimos dias, houve vários protestos estudantis contra os cortes, que terminaram com cerca de 40 detidos.