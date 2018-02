Protestos marcam parada do orgulho gay na Letônia

Cerca de 400 homossexuais e simpatizantes organizaram uma parada do orgulho gay em Riga, capital da Letônia, acompanhado por forte presença policial e protestos de ativistas anti-gays. Por trás das grades que cercavam o evento e vestidos com capas protetoras, alguns manifestantes contrários ao evento levaram cartazes como"homossexualidade é uma catástrofe nacional". A parada anual do orgulho gay gera controvérsias em uma nação onde o posicionamento sobre a sexualidade é raro. Chefes da Igreja Católica criticaram o evento, mas o presidente apoiou o direito de expressão das pessoas. "Todos somos diferentes, mas só temos um país, disse Lina Freimane, chefe do grupo Mozaika, que organizou o evento. Nenhuma autoridade participou do evento.