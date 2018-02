Próxima líder do G20, Turquia diz que grupo deve ser mais inclusivo

Davutoglu também indicou que a Turquia vai expandir o papel do G20 para além da cooperação e decisão sobre assuntos econômicos para incluir questões como a crise de refugiados no leste da Europa, o surto de Ebola na África e o terrorismo no Oriente Médio.

"Durante nossa presidência queremos ser a voz de todos", disse Davutoglu em uma entrevista coletiva em Brisbane, onde participará da cúpula do G20 durante o fim de semana.

A agenda mais inclusiva da Turquia contrasta com aquela do atual país-sede, a Austrália, que tem tentado impor um foco restrito ao grupo, com uma proposta de aumentar o crescimento da economia global em 2 por cento extras pelos próximos cinco anos, até 2017.

Davutoglu disse que a Turquia iria continuar a pressionar por esse objetivo econômico, mas ressaltou a importância de se discutirem também questões geopolíticas na reunião do grupo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Se a agenda do G20 for limitada somente a questões financeiras, o G20 não pode funcionar, não pode ter legitimidade internacional", disse.

Davutoglu também discordou da Austrália, atual presidente do grupo, sobre a questão das mudanças climáticas, dizendo ser imperativo que haja um acordo sobre uma meta sob mandato da ONU para conter as emissões de carbono. A Austrália tem tentado manter o tema das mudanças climáticas fora da agenda do G20.

Ancara assume a presidência do G20 em dezembro, num momento em que suas relações com Washington e Europa estão tensas por causa da relutância turca em assumir um papel mais central na luta contra o grupo Estado Islâmico na Síria e Iraque.