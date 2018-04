Putin deve vencer eleição presidencial russa, aponta pesquisa

O primeiro-ministro Putin espera vencer de forma convincente as eleições no dia 4 de março para atenuar o crescente movimento de protestos urbanos que o classifica como um líder autoritário que governa em um sistema político corrupto e rigidamente controlado.

A pesquisa do Levada Center, a maior empresa independente de pesquisas da Rússia, mostrou que Putin vencerá com entre 63 a 66 por cento dos votos no dia 4 de março, bem à frente de seu rival mais próximo.

A vitória nas eleições dará a Putin, que governou a Rússia como presidente e primeiro-ministro desde que chegou ao poder no final de 1999, um mandato de seis anos como chefe do Kremlin.

Em 2000, Putin conquistou 53 por cento dos votos e, em 2004, 71 por cento, de acordo com os resultados oficiais. O seu protegido, Dmitri Medvedev, venceu com 70 por cento dos votos, em 2008, quando Putin foi impedido de disputar devido a limites constitucionais.

(Por Guy Faulconbridge e Maria Tsvetkova)