Putin diz que anexação da Crimeia corrigiu injustiça histórica

A anexação da península do Mar Negro da Ucrânia em março de 2014 provocou a pior crise entre o Ocidente e a Rússia desde o fim da Guerra Fria. Putin disse não se arrepender.

"Não é porque a Crimeia tem uma importância estratégica na região do Mar Negro. É porque tem elementos de justiça histórica. Eu acredito que nós fizemos a coisa certa e não me arrependo de nada", disse Putin, segundo a agência de notícias RIA, no documentário "O Presidente".

Putin também afirmou que as sanções impostas pelo Ocidente depois da anexação tinham como foco interromper o progresso da Rússia como uma potência global.

O documentário, que marca os 15 anos de Putin no poder, já foi ao ar no extremo oriente da Rússia. Está previsto para ser veiculado no oeste da Rússia às 21h30, horário de Moscou, neste domingo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Vladimir Soldatkin)