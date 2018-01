Putin diz que Rússia não vai travar guerra com ninguém

Os comentários foram os primeiros de Putin desde seu encontro, na sexta-feira, com o presidente francês, François Hollande, e a chanceler alemã, Angela Merkel, sobre a crise na Ucrânia.

"Claramente há uma tentativa de conter o nosso desenvolvimento por diferentes meios. Há uma tentativa de perturbar a atual ordem mundial... com um líder incontestável que deseja permanecer assim, pensando que tem permissão para fazer tudo enquanto os outros só podem fazer o que ele permite e apenas se for do seu interesse", disse Putin.

"Essa ordem mundial nunca será aceita pela Rússia... Mas nós não vamos travar guerra com ninguém, vamos cooperar com todos", acrescentou o presidente russo, durante encontro com sindicalistas na cidade de Sochi, no sul do país.

O governo da Ucrânia e o Ocidente acusam Moscou de alimentar uma rebelião pró-Rússia no leste ucraniano e de fornecer armas e combatentes para os separatistas. Moscou nega as acusações.

Putin reiterou que as sanções ocidentais impostas contra a Rússia em retaliação por seu papel no conflito ucraniano não vão funcionar.

"Sanções - no fim eu acho que elas não vão trazer alegria para ninguém e claramente não podem ser eficientes com relação a um país como o nosso, apesar de estarem causando alguns danos para nós. E nós devemos compreender isso e aumentar o nosso nível de soberania, inclusive na economia", afirmou.

(Reportagem de Denis Pinchuk)