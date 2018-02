Putin diz que sanções à Rússia contrariam legislação internacional

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira que as sanções econômicas impostas à Rússia sobre a crise na Ucrânia contrariam os princípios do G20, grupo das principais economias desenvolvidas e em desenvolvimento, e infringem a legislação internacional.

Putin disse também à agência estatal de notícias Tass, em entrevista antes de uma cúpula do G20 na Austrália, que as reservas da Rússia são grandes o suficiente para lidar com qualquer nova crise.

Putin afirmou ainda não descartar que a principal petrolífera russa, a Rosneft, receba dinheiro do Fundo Nacional de Previdência, mas disse que é preciso realizar uma análise completa das necessidades da empresa.

(Por Alexander Winning)