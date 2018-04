Putin diz que será um premiê poderoso e duradouro O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse na quinta-feira que pretende se tornar um primeiro-ministro poderoso e duradouro quando seu mandato terminar, mas negou a intenção de ditar ordens a seu sucessor. Em sua última entrevista coletiva anual como presidente, já que seu mandato termina em maio, Putin disse que confia plenamente no seu candidato a presidente, o vice-premiê Dmitry Medvedev, e que não teria problemas em trabalhar com ele. Medvev tem enorme espaço na mídia estatal e é favoritíssimo na eleição presidencial de março. "Dmitry Anatolyevich [Medvedev] e eu trabalhamos juntos há 15 anos, e eu nunca me dignaria a apoiar um candidato a presidente se ele precisasse de mimos ou de conselhos sobre como se comportar", disse Putin a centenas de jornalistas no Kremlin, num evento que durou 4 horas e 40 minutos. Analistas questionam como Medvedev poderia ocupar o cargo mais importante do país e trabalhar efetivamente tendo o influente Putin como seu subordinado. Pela Constituição, o premiê tem tarefas principalmente na área econômica, enquanto os ministérios mais poderosos respondem diretamente ao presidente. Putin, de 55 anos, disse que ele e Medvedev vão "dividir as responsabilidades, e posso lhes assegurar que não haverá problemas". "O mais alto poder executivo no país é o governo da Federação Russa, chefiado pelo primeiro-ministro", acrescentou. Ele disse que sua passagem pelo cargo "não apode ser transitória". "Eu trabalharia enquanto for possível", disse ele, dando a entender que pretende ser primeiro-ministro enquanto Medvedev estiver no cargo. Pela primeira vez ele citou também reportagens da imprensa ocidental que o acusam de ter acumulado uma enorme fortuna no poder. Qualificou essas suspeitas de "lixo". Falando de política externa, Putin reiterou os alertas de que Moscou vai voltar seus mísseis contra países da Otan que abriguem o futuro escudo antimísseis dos EUA, e que a Rússia vai se opor fortemente à independência da província de Kosovo, que pertence à aliada Sérvia.