Putin encoraja o Irã a ser transparente com programa nuclear

Durante encontro com o presidente francês, Nicolas Sarkozy, o chefe de governo russo, Vladimir Putin, afirmou que Moscou não tem informações se o Irã está realmente construindo uma arma nuclear e encorajou Teerã a tornar o seu programa nuclear o mais transparente possível. Os presidentes dos dois países se encontraram nesta quarta-feira, 10, e afirmaram que estão conseguindo progressos com a questão iraniana. "Nós não temos provas de que o Irã está produzindo armamento bélico. Não temos dados tão objetivos", disse Putin durante entrevista coletiva com Sarkozy. "Assim sendo, partimos de uma posição de que o Irã não tem tais planos, mas compartilhamos da preocupação de nossos parceiros de que todos os programas (nucleares) devem ser o mais transparente possível." O líder francês reafirmou que Paris e Moscou fizeram progressos alinhando suas diferenças em relação ao impasse iraniano. Segundo ele, as posições dos dois governos seguem "para o mesmo caminho". A primeira visita de Sarkozy à Rússia como presidente é uma de suas mais delicadas viagens ao exterior, devido, entre outros assuntos, às diferenças entre os dois países sobre o programa nuclear iraniano. Sarkozy é a favor da imposição de sanções ao Irã, embora a Rússia se oponha à medida restritiva. Antes, o presidente francês declarou que os dois líderes reduziram as distâncias sobre a situação atual de Kosovo, que deseja a independência da Sérvia. "Nós vemos um caminho que pode eventualmente permitir uma aproximação maior sobre a questão", disse o chefe de governo francês. A Rússia é ferozmente oposta a uma proposta de separação da província de Kosovo, enquanto a França dá pleno apoio para os kosovares.