Putin ganha filhote de tigre siberiano de aniversário

O ex-presidente e primeiro-ministro russo, Vladimir Putin, revelou nesta sexta-feira, 10, que ganhou de presente no seu aniversário de 56 anos um tigre siberiano, espécie em perigo de extinção. A televisão estatal mostrou imagens do premiê com o filhote de dois meses, que dormia em uma cesta na casa de Putin em Moscou. Foto: Efe "Não façam barulho, não façam movimentos bruscos, não gritem", assinalou Putin, que faz aniversário nesta sexta-feira, ao mostrar o tigre aos jornalistas. O premiê afirmou que uma boa casa será encontrada para a tigresa, provavelmente num zoológico ou uma reserva ambiental. Ele ainda não decidiu qual será o nome dela, talvez Mashenka ou Milashka. Putin não revelou o autor do presente. Foto: AP Putin, amante dos esportes e da natureza, viajou no final de agosto para o oriente russo, onde vivem os mundialmente famosos tigres siberianos. Nas imagens exibidas na TV na época, o premiê aparece acariciando um grande tigre adormecido por um dardo tranqüilizante supostamente disparado pelo próprio primeiro-ministro para salvar uma equipe de jornalistas. Foto: AP No início da semana, Putin lançou o seu DVD de judô em que aparece como expert no esporte. Segundo a BbC, no vídeo, Putin aparece contando a história e a filosofia do judô, demonstrando diferentes movimentos e derrubando um adversário no tatame. O DVD tem o título Vamos aprender judô com Vladimir Putin (em tradução livre) e é produto de uma colaboração entre o líder russo, que é faixa preta, e o ex-campeão mundial e olímpico de judô Yasuhiro Yamashita.