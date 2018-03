Putin manda Exército russo se adequar a ameaça estrangeira

As declarações, diante de militares e funcionários civis de Defesa, refletem um crescente caráter belicista do Kremlin desde a volta de Putin à presidência para um mandato de seis anos, em maio, com frequentes menções a ameaças estrangeiras e comentários antiocidentais.

"Tentativas estão sendo feitas para virar o equilíbrio estratégico", disse Putin, que como presidente é o comandante-chefe das Forças Armadas, durante audiência na academia do Estado-Maior, nos arredores de Moscou. O chefe da Igreja Ortodoxa Russa, patriarca Kirill, estava sentado na primeira fila.

"A dinâmica geopolítica exige uma resposta rápida e considerada ..., as Forças Armadas da Rússia devem avançar para um novo grau de capacidade nos próximos três a cinco anos", disse Putin, que não descarta disputar um novo mandato em 2018.

O ex-agente da KGB disse que as ameaças à posição geopolítica russa incluem a expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para o leste e a instalação de um escudo antimísseis dos Estados Unidos na Europa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele disse que os exercícios militares precisam ser mais exigentes e realizados com menos aviso prévio, para manter os soldados sempre preparados, "o mais similar possível às modernas condições de combate e guerra", afirmou Putin.

(Reportagem adicional de Steve Gutterman)