Putin promete reforçar forças nucleares navais

Putin comandou a cerimônia de início da construção do submarino Príncipe Vladimir, cujo nome homenageia o fundador do Estado precursor da Rússia moderna. Esse será o quarto submarino da classe Borei, projetado para transportar um dos mais novos e poderosos mísseis nucleares intercontinentais do país, o Bulava (clava)

"Acreditamos que nosso país deveria manter seu status como uma das principais potências navais", disse Putin a comandantes militares e funcionários do governo no estaleiro Sevmash, no norte da Rússia. "Antes de mais nada, estamos falando no desenvolvimento da parte naval das nossas forças estratégicas nucleares, e o papel da Marinha em manter nossa paridade nuclear estratégica."

Putin está empenhado em fazer dos submarinos e dos mísseis transportados por eles a parte central da Marinha russa, que receberá quase um quarto dos 20 trilhões de rublos (cerca de 620 bilhões de dólares) a serem gastos até o final da década.