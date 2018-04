Putin sanciona suspensão do Tratado de Armas europeu

O presidente russo, Vladimir Putin, sancionou a lei pela qual a Rússia suspende o cumprimento do Tratado de Forças Armadas Convencionais na Europa (FACE), informou nesta sexta-feira, 30, o Kremlin. Putin declarou que a decisão da Rússia de suspender o cumprimento do tratado se deve às "extraordinárias circunstâncias que afetam a segurança da Federação da Rússia e que exigem a adoção de medidas", em referência aos planos dos Estados Unidos de instalar o seu sistema de defesa antimísseis no Leste Europeu. Além disso, o chefe do Kremlin avaliou que o tratado "não corresponde às novas realidades político-militares da Europa e, portanto, não garante os interesses da segurança militar da Federação Russa". No entanto, Moscou insistiu que a suspensão do cumprimento do tratado não quebra de forma definitiva o tratado. "A moratória não significa que a Rússia começará imediatamente a fazer movimentos de tropas", disse sob a condição de anonimato um alto funcionário do Ministério da Defesa, citado pela agência de notícias "Interfax". A medida entra em vigor a partir de 12 de dezembro.