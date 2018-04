Putin tornou corrupção russa 'civilizada', diz assessor

MOSCOU - O premiê da Rússia, Vladimir Putin - ex-presidente do país -, domou o capitalismo criminoso que acompanhou o colapso da União Soviética, tornando a corrupção na Rússia "normal e civilizada", disse o chefe da sua campanha presidencial em entrevista publicada nesta sexta-feira, 10.

A Rússia é considerada a mais corrupta das potências globais, e documentos diplomáticos dos EUA vazados pela internet citam o "cão alfa" Putin como o chefe de uma autocracia corrupta, que permite que funcionários e espiões desviem dinheiro dos cofres do país, maior produtor mundial de energia.

Putin domina a política russa há 12 anos. Foi presidente, hoje é primeiro-ministro, e tem franco favoritismo para se eleger novamente para a presidência na eleição de 4 de março e permanecer no cargo até 2018. Sua campanha se baseia em promessas de combater a corrupção.

Questionado sobre a percepção de corrupção na Rússia, o chefe da campanha eleitoral de Putin, o cineasta Stanislav Govorukhin, disse que a corrupção existe há séculos no país, e que Putin conseguiu controlar os excessos da década de 1990.

"Putin não pariu isso. A corrupção existia na Rússia czarista", disse Govorukhin, de 75 anos, conhecido pelo filme "O Ponto de Encontro Não Pode Ser Mudado" (1979), sobre a caçada a uma quadrilha de assaltantes.

"Na década de 1990 não havia corrupção. Em vez disso, era uma ladroeira ultrajante, pilhagem escancarada. Bilhões foram roubados, fábricas, setores inteiros. Destruíram e venderam, moeram a Rússia até virar pó", disse ele ao jornal Trud.

"Hoje, voltamos à corrupção 'normal', 'civilizada', que, infelizmente, existe na China, embora lá eles metam bala (nos corruptos), e na Itália e (nos Estados Unidos da) América", afirmou. "Estamos nos arrastando para fora da ladroeira ultrajante."

O objetivo da declaração aparentemente era chamar a atenção do eleitorado para a caótica situação que Putin encontrou quando foi eleito presidente pela primeira vez, em 2000, mas ela também ilustra como os subornos se tornaram aceitáveis para a elite nacional.

A Rússia é apontada como o país mais corrupto do G20, segundo levantamento da ONG Transparência Internacional, mas em 2011 conseguiu subir do 154o para 143o lugar em um ranking dos países considerados mais honestos, que reúne 183 nações. Nesse ranking, a Rússia aparece entre a Nigéria e Uganda.

A corrupção, que já assolava a Rússia na época do czarismo e do comunismo, atingiu proporções desenfreadas depois do colapso da União Soviética, em 1991, e hoje é um meio de vida para muitos russos - seja pelos pequenos subornos pagos a guardas de trânsito até as milionárias comissões para autoridades na concessão de contratos.