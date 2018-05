Putin vistoria produção de caviar russo e beija peixe

O presidente russo, Vladimir Putin, se empenhou na luta contra o contrabando das ovas de esturjão (peixe) do Mar Cáspio, de onde saem 90% da produção mundial. Putin visitou uma peixaria nesta sexta-feira, 31, na cidade de Astrajan e deixou cair um recipiente com crias de esturjão beluga - cujas ovas são as mais requisitadas e custam cerca de 10 mil euros o quilo. O presidente também vistoriou os esturjões. Os segurou e jogou de volta para o tanque, inclusive beijando um deles. A Rússia, antigo paraíso do caviar, tenta recuperar o controle sobre o lucrativo comércio da especiaria, agora nas mãos do Irã. Atualmente, em torno de 95% da produção de caviar russo é ilegal - negócio que atingiria cifras milionárias, afirmam fontes oficiais.