Quatro jovens receberam para frequentar festas de Berlusconi

O escândalo das festas do premiê italiano, Silvio Berlusconi, continua crescendo. Pelo menos quatro jovens confirmaram ter cobrado para frequentar festas do primeiro-ministro, segundo informa nesta quinta-feira, 18, a imprensa italiana. Uma delas chegou a pedir permissão para abandonar temporariamente o país por temer pela sua segurança.

O testemunho de outras três jovens, duas de Bari e uma de Roma, se soma ao de Patrizia D'Addario, a profissional do sexo e candidata municipal de Bari que, em entrevista publicada na quarta-feira pelo diário Corriere della Sera, assegurava ter cobrado 1 mil euros para ir a uma festa de Berlusconi. Patrizia forneceu à Justiça gravações de áudio e vídeos, e em um deles ela aparece em um grande quarto diante de uma foto de Veronica Lario, mulher de Berlusconi que pediu o divórcio.

O Corriere della Sera informa que a versão destas três meninas coincide com a oferecida por Patrizia à Procuradoria de Bari: todas afirmam que o empresário Giampaolo Tarantini entrava em contato com elas para levá-las às festas. Segundo o jornal, Tarantini foi incluído na lista de investigados pela Procuradoria de Bari por uma suposta "indução à prostituição", depois de na semana passada as autoridades da cidade italiana lhe interrogassem na presença de seu advogado.

O caso foi descoberto graças a conversas telefônicas de Tarantini interceptadas pela Polícia, que investigava supostas concessões ilícitas a sua empresa, a Technohospital, em troca de subornos. Nessas conversas, o empresário comentou sobre o pagamento feito a jovens que compareceram a festas de Berlusconi.