Queda de avião de carga mata 9 pessoas na Rússia Nove tripulantes de um avião cargueiro russo morreram quando a aeronave caiu perto da cidade de Chelyabinsk na região dos Urais nesta segunda-feira, disse uma porta-voz do Ministério dos Transportes. Svetlana Kryshtanovskaya disse que o An-12 com quatro motores turbo aparentemente apresentou problemas técnicos a 10 quilômetros do aeroporto. O avião ia de Chelyabinsk para a cidade de Perm. "A tripulação entrou em contato com os controladores às 18 horas (9h em Brasília) para dizer que havia fumaça na cabine. Logo depois, moradores viram o avião caindo", disse. "Aparentemente os nove tripulantes estão mortos." Agências de notícias russas citaram autoridades de emergência que disseram que os corpos dos nove tripulantes foram encontrados no local. O avião, que pertencia a companhia aérea Moskovia, não transportava nenhuma carga no momento. O An-12 é um veterano da frota russa de aviação civil e ainda é muito usado em rotas curtas e médias de transportes de carga. A Rússia, cuja economia está em alta alimentada pelos preços do petróleo, gastou centenas de milhões de dólares para modernizar sua envelhecida frota aérea civil nos últimos anos. Entretanto, acidentes causados por equipamentos velhos e por falhas humanas não são raros, especialmente nas províncias onde os padrões de segurança são menos rigorosos. (Reportagem de Tatyana Ustinova)