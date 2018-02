Queda pacífica do muro de Berlim foi um milagre, diz Merkel Enquanto a Alemanha se prepara para o 25º aniversário da queda do Muro de Berlim, no domingo, a chanceler Angela Merkel chamou de um "milagre" o fato de a barreira da Guerra Fria ter sido rompida sem que sequer um tiro fosse disparado.