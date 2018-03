Rainha compra McDonald's perto de castelo, diz tablóide

A rainha Elizabeth II comprou um restaurante da rede McDonald's nas proximidades de seu castelo de Windsor, segundo a edição deste sábado, 28, do tablóide 'The Sun'. >>Telhado de palácio preocupa Elizabeth O diário ilustra a notícia com uma fotomontagem em que a rainha aparece sorridente com um uniforme usado pelos atendentes do McDonald's e uma placa de identificação com o nome "Liz". Segundo o tablóide, o Crown Estate, que administra os bens imobiliários da Coroa, investiu 92 milhões de libras (116 milhões de euros) em um complexo comercial na localidade de Slough, ao qual pertence este restaurante do McDonald's. De seus aposentos reais, Elizabeth II pode até mesmo ver o restaurante do outro lado do Tâmisa, diz o jornal diz na matéria, intitulada "Burger Queen" ("A Rainha do Hambúrguer"), em uma provocação a um dos principais concorrentes do McDonald's. "Estamos encantados que (Elizabeth II) nos tenha escolhido em vez do Burger King", a rede rival, disse um representante do McDonald's, que acrescentou que o único problema existente diz respeito à entrada para o drive-thru, que é estreita demais para o Rolls-Royce da monarca.